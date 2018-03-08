Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия

По словам президента США, вводятся 25% пошлины на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики.

С этими двумя странами Вашингтон договаривается о пересмотре условий соглашения о «Североамериканской зоне свободной торговли» (NAFTA), передает РБК.

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По словам президента США, вводятся 25% пошлины на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней, уточнил Трамп.

«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», - заявил Трамп в Белом доме.

Он отметил, что США остаются открытыми к изменениям тарифов и даже готовы отменить их для отдельных государств. При этом Вашингтон будет иметь ввиду отношения между странами, в том числе военные.

Говоря о Канаде и Мексике, для которых предусмотрена 30-дневная отсрочка на введение пошлин, Трамп отметил, что если странам удастся договориться о новых условиях продления NAFTA, тарифы на сталь и алюминий для Канады и Мексики так и не будут введены. В противном случае Трамп пообещал выйти из NAFTA.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, указ Трампа направлен на борьбу с "перевалкой грузов через третьи страны", которой занимается Китай. Пекин замещает спрос на товары в третьих странах, а затем организует их поставку в США, объяснил Росс.

Спикер палаты представителей США Пол Райан раскритиковал решение Трампа, заявив, что выступает за "хирургические" действия против Китая, передает Reuters. "Я просто не фанат широких тарифов, потому что я считаю, что мы встретимся с большим количеством непредвиденных последствий", - заявил Райан.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов "мертва", что говорит о необходимости перемен.

Спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны.