США не будут вводить пошлины на импорт металлов в течение 15 дней

Дональд Трамп пообещал, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней, в течение которых США будут следить за реакцией своих торговых партнеров.

США не будут вводить импортные пошлины на сталь и алюминий по меньшей мере 15 дней, в течение которых будут следить за реакцией своих торговых партнеров, сообщает Прайм со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

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"Пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) – кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", - заявил Трамп, выступая со специальным посланием.

По его словам, некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".

В то же время, данные бирж свидетельствуют, что американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,38% и составил 24895,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,45% - до 2738,97 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,42% и составил 7427,95 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. По его словам, они не будут вводиться в течение 15 дней, в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры по НАФТА.

Ранее сообщалось, что инвесторы более позитивно смотрят на ситуацию на фоне сообщений ряда СМИ о том, что Белый дом не будет облагать этими пошлинами своих основных торговых партнеров - Канаду и Мексику.