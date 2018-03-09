Кабмин попытается вывести украинскую продукцию из-под новых пошлин США

Торгпред отметила, что Кабмин ведет постоянный диалог с правительством США и работает с украинскими производителями по данному вопросу.

Правительство принимает все необходимые меры для исключения украинской продукции из-под действия введенных США импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

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Об этом торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила в Twitter.

«Относительно введенных США спецпошлин на изделия из стали и алюминия. Кабмин и Минэкономразвития принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия этих мер. Верим, что украинская продукция, для которой рынок США является традиционным, что не является угрозой нацбезопасности США», - написала она.

Микольская отметила, что Кабинет министров Украины ведет постоянный диалог с правительством США и работает с украинскими производителями по данному вопросу.

Как сообщалось, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. По словам Трампа, пошлины не будут вводиться в течение 15 дней, и в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).