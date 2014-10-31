Евросоюз подал в ВТО иск против России

Евросоюз подал сегодня в ВТО иск в отношении России в связи с повышением пошлин на поставки в РФ сельскохозяйственной и промышленной продукции из стран Европы, в частности бумаги, пальмового масла, холодильников и морозильников, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно заявлению ВТО, ЕС обвинил Россию в том, что введенные ею пошлины значительно превышают разрешенные на несколько видов продукции.

По правилам ВТО на разрешение возникших противоречий отводится 60 дней. Если стороны не приходят к согласию, то дело передается на рассмотрение третейской группы экспертов в рамках органов ВТО по разрешению споров.

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Как говорится в сообщении Европейской комиссии, ЕС намерен провести консультации с Россией в рамках ВТО по импортным пошлинам на бумажную продукцию, холодильники и пальмовое масло. Отмечается, что после вступления в ВТО Россия в основном сохраняет свои импортные пошлины ниже пределов, зафиксированных в документах о присоединении. Тем не менее, по-прежнему размер пошлин на ряд товаров превышает уровни, обозначенные в договоре.

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В ЕК подчеркивают, что такая ситуация касается некоторых товаров, представляющих интерес для ЕС. В частности, речь идет о бумажной продукции, холодильниках и пальмовом масле

Это уже четвертый иск ЕС в отношении России в рамках Всемирной торговой организации, к которой РФ присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в прошлом году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале апреля Евросоюз подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины из Европы.

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Третий иск касался российских антидемпинговых ввозных таможенных пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии. В октябре по данному обращению ВТО учредила третейскую группу экспертов.

Россия, в свою очередь, в декабре 2013 года подала иск к ЕС по энергокорректировкам, а в апреле нынешнего года - по третьему энергопакету Евросоюза.