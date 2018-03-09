Стальная война Трампа: Евросоюз может через пару месяцев ввести торговые меры в отношении США

Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.

Еврокомиссия (ЕК) может через два-три месяца ввести торговые меры в отношении США в случае введения ими новых пошлин на ввоз стали и алюминия из стран Евросоюза.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на чиновника в институтах ЕС.

Речь идет о так называемых мерах Евросоюза для балансировки ситуации в отношении определенных товаров из США, которые могут быть введены в ответ на торговые ограничения Соединенных Штатов по стали и алюминию. Как сообщалось ранее, эти меры Евросоюза, если и будут введены, будут соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

По словам источника, ЕС может ввести такие меры не ранее, чем через 90 дней после вступления в силу новых пошлин США. "Два-три месяца или, возможно, более", - сказал источник о возможном времени начала работы торговых мер ЕС.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что ЕК 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.