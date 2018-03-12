Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории Австралии

04:26, 12 марта 2018
Промышленность
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Ракета-носитель &quot;Зенит-3SLБ&quot; / фото yuzhmash.com

Об этом пишет издание австралийское издание The West Australian.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.

Реализация этой идеи поможет воплотить многолетнюю мечту Австралии иметь свой собственный пусковой комплекс.

Предложение впервые поступило в Федеральное и Государственные правительства Австралии в 2016 году, пишет издание.

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Как отметил изданию посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Украина имеет технические знания, производственную цепь и долгую историю в области мировых космических исследований, чтобы поддержать ее предложение.

"Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать (ракеты - ред.) уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - говорит Кулинич.

Как пишет The West Australian, ГКАУ для создания космодрома требуется 5-7 тысяч квадратных киллометров земли в виде аренды промышленной площади, предпочтительно возле авиабазы Кертин, что возле города Дерби на северо-западе Австралии.

ГКАУ также необходимо, чтобы Федеральное и государственное правительства Австралии оказали поддержку в исследовании земель на их доступность и собственность, получение разрешений экологических служб, вопросы с правами на землю австралийских аборигенов и другие основные вопросы, решение которых необходимо для строительства проекта.

По данным инициаторов проекта, первоначальное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США. По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет.

"Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", - пишет The West Australian.

Как отмечают в ГКАУ, этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

По словам сенатора из Западной Австралии Линды Рейнолдс, которая занимается развитием космической отрасли страны, предложение Украины в случае его реализации может иметь отличные возможности.

"Северо-запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - сказала Рейнолдс.

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Теги: #космодром#Австралия#Государственное космическое агентство