Отголоски скандала: Госгеонедр хочет провести аукцион по продаже 13 спецразрешений на пользование недрами

Однако наиболее прибыльные нефтегазовые месторождения, как и прежде, на аукцион выставлены не будут.

Государственная служба геологии и недр, после скандала с выдачей вне конкурса и по заниженной цене лицензии на разработку крупнейшего в стране нефтяного месторождения в Полтавской области малоизвестной компании "Аркона Газ-Энергия" из окружения президента Порошенко, планирует в начале лета 2018 года провести первый в этом году открытый аукцион по продаже 13 спецразрешений на пользование недрами, однако это не коснется нефтегазовых участков.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы службы Олег Кирилюк.

«В начале лета мы проведем первый аукцион», - написал он, но больше не сообщил никаких деталей.

Вместе с тем на сайте Госгеонедра появилось сообщение о том, что информация о проведении открытого конкурса будет официально опубликовано в марте этого года.

«Госгеонедр подготовила перечень участков недр с 13 специальными разрешениями, которые планируется выставить на аукцион с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки», - сказано в сообщении Госгеонедр.

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация газодобывающих компаний жестко критиковала Госгеонедра за то, что она около года не проводит открытые конкурсы по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Также претензии к работе Госгеонедр высказывала крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта". В прошлом году госорган долгое время не продлевал компании спецразрешения на добычу нефти на шести месторождениях, в результате чего компания недополучила около 90 тыс. тонн нефти и конденсата и 70 млн куб. м газа. В конце февраля 2018 года глава «Укрнафты» Марк Роллинс заявил о проблемах и в этом году. По его словам, Госгеонедр отказывает компании в продлении периода действия спецразрешений и поэтому «справедливости получится добиться только после долгой судебной борьбы».

Кроме того, в «Укрнафте» считают неправомерной деятельность Госгеонедр, которая в прошлом году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской обл. частной компании «Аркона Газ-Энергия».

Журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Арконы Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

В начале марта "Укрнафта" обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства Госгеонедр, предоставивших малоизвестной компании лицензию на разработку крупнейшего в стране месторождения без конкурса и по значительной заниженной цене. Однако заняться проверкой Генпрокуратура поручила прокуратуре Киева.

Кабмин назначил Олега Кирилюка зампредседателя Госгеологии и недр и временно возложил на него исполнение обязанностей руководителя службы.

Однако уже в средине июня детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в офисе Госгеонедра в связи с расследованием дела о незаконной добыче янтаря, фигурантом которого является народный депутат Борислав Розенблат.