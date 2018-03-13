Производство машин в Украине резко выросло: сколько и чего изготовили

В феврале 2018 года на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство, что почти в 2 раза больше результата февраля 2017 года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 70,8% - до 1,291 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло на 94,1% - до 1,085 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 38,5% - до 67 штук, а автобусов - выросло на 58%, до 139 штук.

В феврале 2018 года на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство, что почти в 2 раза больше результата февраля 2017 года.

В общем объеме автопроизводства в феврале большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно февраля 2017 года выросло на 134% - до 606 штук (все производства – Еврокар).

В феврале 2018 года было произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% меньше, чем за февраль 2017 года.

Также в феврале было произведено 80 автобусов, что на 50,9% больше, чем в феврале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).