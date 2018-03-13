Китайская компания начала бурение газовых скважин в Украине (фото)

Согласно сообщению, проектная глубина одной из скважин составит 4940 м.

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение газовых скважин в Полтавской области для государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

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«Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении «Укргазвыдобування», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, а ее проектная глубина – 4940 м.

Как сообщал УНИАН, китайская компания Xinjiang Beiken Energy, по результатам тендера в системе публичных закупок ProZorro, в сентябре 2017 года заключила с «Укргазвыдобування» договор на бурение 24 скважин в течение 2017-2019 годов.

По итогам 2017 года компания «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».