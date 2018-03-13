ОПЗ за прошлый год получил почти 1,5 миллиарда убытка

14:19, 13 марта 2018
Промышленность
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REUTERS

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Об этом говорится в сообщении системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на решение собрания акционеров от 13 марта.

Также сообщается, что 19 апреля в городе Южный состоится общее собрание акционеров ОПЗ, на котором, в числе прочих, будет утверждаться годовой отчет ПАО за 2017 год.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Одесского припортового завода на 2018 год с чистой прибылью 174,2 миллиона гривень, что на 167,8 миллиона гривень больше, чем было запланировано на 2017 год.

В начале этого года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных предприятий, среди которых было и 99,6% акций Одесского припортового завода.

Также Фонд государственного имущества Украины отобрал 15 претендентов на должности трех членов набсовета ОПЗ.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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