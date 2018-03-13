Депутаты повторно приняли закон о моратории на банкротство «Черноморнефтегаза»

18 мая 2017 года Рада уже принимала закон о стабилизации финансового положения госкомпании, однако президент вернул закон в парламент со своими правками.

Верховная Рада Украины приняла с правками президента закон о стабилизации финансового и производственного положения государственной компании "Черноморнефтегаз", который, в частности, предусматривает продление действия спецразрешений на добычу газа и запрет на возбуждение дел о банкротстве "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года.

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За данное решение проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект №5370 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в связи с временной оккупацией территории Украины», представитель президента Украины Ирина Луценко сообщила, что некоторые положения закона не соответствуют принципу юридической определенности.

«Принятый 18 мая парламентом закон Украины №5370 не может быть подписан президентом Украины исходя из такого: законом, что поступил на подпись, предлагается продлить срок действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных «Черноморнефтегазу» на участки размещенные на временно оккупированной территории Украины на период оккупации. При этом продление срока действия разрешений будет осуществляться с учетом особенностей, установленных законодательством. То есть, с учетом особенностей установленных и подзаконными актами. Но, согласно статьи 4 закона о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности, срок действия разрешительного документа или неограниченность срока его действия устанавливается исключительно законами, которые регулируют соответствующие отношения. Указанное положение закона, что поступило на подпись, не согласовывается с указанным законом и не соответствует принципу юридической определенности. Президент Украины предлагает в абзаце 2 пунктов 1, 2, 3 раздела 1 слова «установлены законодательством» заменить на слова «установленные законом», - сказал она.

Также Луценко отметила, что законом, который поступил на подпись, предлагается до 1 января 2019 года приостановить меры принудительного исполнения судебных решений относительно «Черноморнефтегаза».

«Такое предложение противоречит нормам Конституции Украины, которая гарантирует исполнение судебных решений государством. Во-вторых, это может привести к убыткам госбюджета и усилить проблему ненадлежащего исполнения судебных решений в Украине. Кроме того, Европейский суд по правам человека возлагает ответственность за неисполнение судебного решения на государство и обязывает уплатить справедливую сатисфакцию. С учетом этого, глава государства предлагает пункт 6 раздела 1 закона исключить», - отметила она.

Согласно тексту закона, дела о банкротстве "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года не будут возбуждаться.

Также, производство по делам о банкротстве "Черноморнефтегаза", начатые до 1 января 2017 года, подлежат прекращению, кроме случаев, если ликвидация происходит по решению собственника.

В пояснительной записке отмечается, что после оккупации Крыма весной 2014 года у "Черноморнефтегаза" остались только следующие активы: Стрелковое газовое месторождение в Херсонской области и два судна, которые сегодня находятся в Мексике и Бразилии. На сегодняшний день кредиторы требуют от госкомпании выплаты более 500 млн грн долга.

Отмечается, что в случае ликвидации предприятия Украина не сможет отстоять свои права на месторождения в Черном море.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о стабилизации финансового и производственного положения госкомпании "Черноморнефтегаз".

Согласно процедуре, для вступления в силу закона необходима подпись президента. Однако, в конце июня президент Украины Петро Порошенко вернул закон в Верховную Раду со своими правками.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года Украина пытается добиться выплаты компенсации за оккупацию полуострова.

В частности, убытки, причиненные "Черноморнефтегазу" вследствие аннексии Крыма, заявлены в иске Министерства юстиции Украины к Российской Федерации о признании незаконной оккупации Крыма и компенсации ущерба, нанесенного этой оккупацией (дело «Украина против России»). Балансовая стоимость утраченных активов "Черноморнефтегаза" составляет 14,9 млрд грн.

1 июня 2016 года Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

2 июля 2016 года «Нафтогаз Украины» заявил, что считает такую позицию суда незаконной. По информации компании, решение о банкротстве было вынесено по иску коммерческой структуры, которой "Черноморнефтегаз" задолжал за оборудование, поставленное в 2012 году, около 418 тыс. грн.

В середине июля прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаз" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.