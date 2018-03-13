Госкосмос Украины львиную долю своего бюджета в 2017 году потратил на погашение кредитов

16:50, 13 марта 2018
Промышленность
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фото УНИАН

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Об этом говорится в отчете Государственного космического агентства Украины по использованию средств государственного бюджета за 2017 год, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

Всего на финансирование агентства в государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено 2,485 миллиарда гривень, из которых фактически использовано 2,462 миллиарда гривень.

Еще 467,15 миллиона гривень были использованы на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, освоение и внедрение новых технологий. 

Как указано в отчете, 264,385 миллиона гривень были использованы на утилизацию твердого ракетного топлива, 148,7 миллиона гривень – на управление и испытание космических средств, 80 миллионов гривень – на выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере космической отрасли, 50 миллионов гривень – на финансовую поддержку государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (на погашение задолженности по зарплате).

На руководство и управление в сфере космической деятельности в прошлом году использовано 22,41 миллиона гривень, ещё 6,798 миллиона гривень – на предоставление внешкольного образования Национальным центром аэрокосмического образования молодежи им. А.М.Макарова. 

В отчете указано, что в 2017 году агентство участвовало в изготовлении материальной части к ракете-носителю "Antares" (США), трех ракет-носителей "Vega" (ЕС), ракеты-носителя "Зенит-3SLВ" в рамках международного проекта "Наземный старт".

Ранее в интервью УНИАН заместитель главы Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев заявлял, что в госбюджете Украины ежегодно закладываются миллионы на космическую отрасль, но на деле – эти суммы всегда недостаточны, потому значительная часть этих средств год от года расходуется вхолостую. Он отмечал, что если в государстве не поменяется подход к космической отрасли – "по остаточному принципу", говорить о месте Украины в космосе вообще не придется.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2017 года Кабинет министров Украины назначил главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов "КБ "Южное" (г. Днепр) Павла Дегтяренко на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

В 2016 году Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Любомира Сабадоша, а 15 сентября того же года Кабмин назначил и.о. главы ГКАУ Юрия Радченко. Увольнение Сабадоша связывали со скандальным увольнением директора КБ "Южное" Александра Дегтярева, после которого трудовой коллектив предприятия обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.

Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.

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