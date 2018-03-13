Госкосмос Украины львиную долю своего бюджета в 2017 году потратил на погашение кредитов

Всего на финансирование агентства в государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено 2,485 миллиарда гривень, из которых фактически использовано 2,462 миллиарда гривень.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) в 2017 году направило 1,422 миллиарда гривень на погашение кредита, привлеченного под государственные гарантии для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи", что составляет больше половины всех средств, выделенных на финансирование агентства из государственного бюджета.

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Об этом говорится в отчете Государственного космического агентства Украины по использованию средств государственного бюджета за 2017 год, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

Всего на финансирование агентства в государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено 2,485 миллиарда гривень, из которых фактически использовано 2,462 миллиарда гривень.

Еще 467,15 миллиона гривень были использованы на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, освоение и внедрение новых технологий.

Как указано в отчете, 264,385 миллиона гривень были использованы на утилизацию твердого ракетного топлива, 148,7 миллиона гривень – на управление и испытание космических средств, 80 миллионов гривень – на выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере космической отрасли, 50 миллионов гривень – на финансовую поддержку государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (на погашение задолженности по зарплате).

На руководство и управление в сфере космической деятельности в прошлом году использовано 22,41 миллиона гривень, ещё 6,798 миллиона гривень – на предоставление внешкольного образования Национальным центром аэрокосмического образования молодежи им. А.М.Макарова.

В отчете указано, что в 2017 году агентство участвовало в изготовлении материальной части к ракете-носителю "Antares" (США), трех ракет-носителей "Vega" (ЕС), ракеты-носителя "Зенит-3SLВ" в рамках международного проекта "Наземный старт".

Ранее в интервью УНИАН заместитель главы Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев заявлял, что в госбюджете Украины ежегодно закладываются миллионы на космическую отрасль, но на деле – эти суммы всегда недостаточны, потому значительная часть этих средств год от года расходуется вхолостую. Он отмечал, что если в государстве не поменяется подход к космической отрасли – "по остаточному принципу", говорить о месте Украины в космосе вообще не придется.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2017 года Кабинет министров Украины назначил главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов "КБ "Южное" (г. Днепр) Павла Дегтяренко на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

В 2016 году Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Любомира Сабадоша, а 15 сентября того же года Кабмин назначил и.о. главы ГКАУ Юрия Радченко. Увольнение Сабадоша связывали со скандальным увольнением директора КБ "Южное" Александра Дегтярева, после которого трудовой коллектив предприятия обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.

Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.