В Житомире провели выездное заседание Совета по продвижению экспорта при Минэкономразвития в рамках "Экспортного дня"

Мероприятие состоялось в Житомирском центре развития местного самоуправления.

Сегодня в Житомире провели выездное заседание Совета по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины «Житомир. Диалог власти к бизнесу» в рамках «Экспортного дня».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось в Житомирском центре развития местного самоуправления.

Участие в нем приняли: заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, старший сотрудник проектов координатора проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих, руководитель Офиса по продвижению экспорта - советник министра экономического развития и торговли Украины Марьяна Каганяк, бизнесмены, предприниматели, руководители учреждений и ведомств Житомирщины.

Участники встречи обсудили вопросы развития экспортного потенциала Украины и Житомирской области.

Так, говоря о приоритетах развития экспортного потенциала Украины, Микольская назвала несколько основных приоритетов. Это - продвижение экспорта, запуск его государственной поддержки, новое измерение экономической интеграции Украины с Евросоюзом, отстаивания интересов украинских экспортеров, и тому подобное.

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Так, система государственной поддержки и продвижения экспорта предусматривает, в частности, запуск работы экспортно-кредитного агентства, усиление экономических отделов в дипломатических учреждениях, запуск работы Совета по международной торговле, и тому подобное. Позже в разговоре с корреспондентом УНИАН торгпред уточнила, что запуск работы экспортно-кредитного агентства планируется уже в этом году.

Также утром перед выездным заседанием Совета по продвижению экспорта председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич обсудил с госпожой Микольской вопрос передачи земель объединенным территориальным общинам, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

«Передача земель в собственность объединенным территориальным общинам – это правильный шаг. Общины должны понимать, как ими можно пользоваться. Такие земли можно давать инвесторам в пользование для развития их бизнеса, а общины, в свою очередь, будут получать налоги в местный бюджет. За эти средства общины могут ремонтировать дороги, школы, создавать что-то новое. Всем инвесторам, которые работают на территории Житомирщины мы помогаем. У нас работает Совет инвесторов, где мы решаем минимум 80% поднятых вопросов, потому что иначе – зачем он нужен. В составе совета есть и экспортеры», – сказал Гундич.

Как сообщал УНИАН, организатором сегодняшнего мероприятия выступили Офис по продвижению экспорта, Министерство экономического развития и торговли Украины при поддержке OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, а также Житомирская облгосадминистрация.