Кабмин поручил временно ограничить ввоз минудобрений из России
13:36, 14 марта 2018Промышленность
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По словам премьер-министра, правительству необходимо достичь баланса между интересами аграрной и химической промышленностями.
Ввоз минудобрений из России ограничили / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.
Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.
«Теперь понятно, что нужно делать - нужно расширить антидемпинговые меры на эти коды... Даем два поручения министерству экономики: подготовить соответствующее решение на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений (на ввоз российских удобрений - УНИАН) - принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить министерству экономики совместно с министерством юстиции и другими министерствами оформить это решение. И поставим точку в этом вопросе, а в следующую среду примем сбалансированное решение», - сказал премьер.
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