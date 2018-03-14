Кабмин поручил временно ограничить ввоз минудобрений из России

13:36, 14 марта 2018
Промышленность
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Ввоз минудобрений из России ограничили / фото УНИАН

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

«Теперь понятно, что нужно делать - нужно расширить антидемпинговые меры на эти коды... Даем два поручения министерству экономики: подготовить соответствующее решение на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений (на ввоз российских удобрений - УНИАН) - принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить министерству экономики совместно с министерством юстиции и другими министерствами оформить это решение. И поставим точку в этом вопросе, а в следующую среду примем сбалансированное решение», - сказал премьер.

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Теги: #пошлины#импорт минудобрений