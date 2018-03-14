Кабмин поручил временно ограничить ввоз минудобрений из России

По словам премьер-министра, правительству необходимо достичь баланса между интересами аграрной и химической промышленностями.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

«Теперь понятно, что нужно делать - нужно расширить антидемпинговые меры на эти коды... Даем два поручения министерству экономики: подготовить соответствующее решение на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений (на ввоз российских удобрений - УНИАН) - принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить министерству экономики совместно с министерством юстиции и другими министерствами оформить это решение. И поставим точку в этом вопросе, а в следующую среду примем сбалансированное решение», - сказал премьер.