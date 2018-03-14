«Кузница на Рыбальском» Порошенко за год удвоила прибыль

17:30, 14 марта 2018
Промышленность
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Завод «Кузница на Рыбальском» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что 18 апреля в Киеве состоится общее собрание акционеров предприятия, на котором, в числе прочих, будет утверждаться годовой отчет ЧАО за 2017 год.

Справка УНИАН. Завод «Кузница на Рыбальском» (бывший «Ленинская кузница») - судостроительное предприятие в Киеве, основанное в 1862 году. Завод ориентирован на три основных производства: судостроение, машиностроение, металлургия. Завод производит артиллерийский катер «Гюрза», а также автоматический гранатомет УАГ-40 и боевые модули, и легкую бронированную технику.

Крупнейшим акционером завода является фонд «Прайм Эссетс Капитал» президента Украины Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций.

Как сказано в сообщении системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, главой правления ЧАО является Валерий Шандра.

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Теги: #Порошенко#бизнес#Кузница на Рыбальском