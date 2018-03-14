Украина освоила производство артиллерийских боеприпасов крупного калибра (фото, видео)

18:32, 14 марта 2018
Промышленность
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Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров / фото ukroboronprom.com.ua

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«Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров», - цитирует главу «Укроборонпрома» Павла Букина пресс-служба концерна.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также – на разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – «Гиацинт», говорится в сообщении.

фото ukroboronprom.com.ua
фото ukroboronprom.com.ua

В производстве снаряда, кроме "Артема", были задействованы другие предприятия «Укроборнпрома», ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

«Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это – важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии», - отметил Букин.

Изготовленные артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны, по результатам которых будет начато серийное производство, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент Украины Петр Порошенко назначил генерального директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина на должность генерального директора "Укроборонпрома".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

«Укроборонпром» по итогам 2017 года получил 28,3 млрд грн дохода от реализации продукции, что соответствует показателю 2016 года.

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Теги: #Укроборонпром#боеприпасы