Украина освоила производство артиллерийских боеприпасов крупного калибра (фото, видео)

Изготовленные на предприятии "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны, по результатам которых будет начато серийное производство.

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (Киев), входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства, сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

Читайте также"Укроборонпром" начнет серийную модернизацию зенитно-ракетного комплекса "Печора" – Порошенко

«Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров», - цитирует главу «Укроборонпрома» Павла Букина пресс-служба концерна.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также – на разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – «Гиацинт», говорится в сообщении.

В производстве снаряда, кроме "Артема", были задействованы другие предприятия «Укроборнпрома», ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

«Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это – важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии», - отметил Букин.

Изготовленные артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны, по результатам которых будет начато серийное производство, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент Украины Петр Порошенко назначил генерального директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина на должность генерального директора "Укроборонпрома".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

«Укроборонпром» по итогам 2017 года получил 28,3 млрд грн дохода от реализации продукции, что соответствует показателю 2016 года.