"Турбоатом" за прошлый год сократил прибыль в 1,5 раза

18 апреля состоится общее собрание акционеров "Турбоатома", на котором, среди прочих вопросов, будет утвержден годовой отчет компании.

Государственная компания "Турбоатом" (г. Харьков) закончила 2017 год с чистой прибылью 710,42 миллиона гривень, что почти в 1,5 раза меньше, чем показатель работы предприятия за 2016 год (1 миллиард 65,328 миллиона гривень).

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Об этом говорится в сообщении системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается также, что 18 апреля состоится общее собрание акционеров "Турбоатома", на котором, среди прочих вопросов, будет утвержден годовой отчет компании.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2017 года Кабинет министров утвердил финансовый план предприятия на 2018 год с чистой прибылью 763,166 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.