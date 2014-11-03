Из-за войны на Донбассе "Метинвест" Ахметова сократил производство стали на 20%

Об этом говорится в отчете компании о результатах операционной деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2014 года, пишет Экономическая правда.

Согласно сообщению, в третьем квартале 2014 года производство чугуна группой уменьшилось на 44% относительно предыдущего квартала вследствие падения производства на МК "Азовсталь" ("Азовсталь"), ММК им. Ильича (ММКИ) и Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

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"Падение производства произошло вследствие ограничений в обеспечении сырьем "Азовстали" и ММКИ из-за повреждения железнодорожных станций в результате конфликта на востоке Украины и остановки производства на ЕМЗ, начиная с 13 августа 2014 года", - сказано в отчете.

Вследствие падения производства чугуна, производство стали в третьем квартале уменьшилось на 42% - относительно предыдущего квартала. За 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 21%.

В целом, по итогам третьего квартала, падение объема выплавленной стали на "Азовстали" составило 420 тысяч тонн, на ММКИ - 392 тысячи тонн, на ЕМЗ - 428 тысяч тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что «Метинвест» Ахметова в первом полугодии увеличил прибыль на 46%.