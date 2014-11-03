Украина хочет покупать уголь на подконтрольных боевикам шахтах

Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для тепловых электростанций из-за военных действий на Донбассе, хочет покупать уголь на подконтрольных пророссийским боевикам шахтах Донецкой и Луганской области.

Как сообщил в ходе брифинга в Киеве первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков, на складах таких шахт скопилось более 2 млн тонн топлива.

«Я лично как один из руководителей в министерстве веду переговоры с нашими генеральными директорами, которые находятся в зоне АТО, а они находятся в основной своей массе там. Они, в свою очередь, ведут переговоры с лидерами так называемых народных республик», - сказал Зюков.

По его словам, Украина готова покупать уголь из Донбасса по цене от 850 грн за тонну, в то время как импортный уголь обходится нашей стране в 86 долл. за тонну (порядка 1100 грн).

«Это (покупка угля в Донбассе - УНИАН) все равно будет дешевле, чем мы покупаем импортный (уголь - УНИАН)», - сказал Зюков.

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Он также отметил, что механизм оплаты угля отработан. Он предусматривает перечисление средств на счета в госбанки, которые находятся вне зоны АТО. А работники угольных предприятий, в свою очередь, ездят за деньгами на близлежащие территории, где работают филиалы этих банков.

«Открываются счета на территории Украины в государственном банке. Есть механизм, мы таким образом в сентябре погашали старые долги», - сказал Зюков.

По мнению первого замминистра, вырученные средства должны пойти на оплату труда шахтерам, на поддержание работоспособного состояния шахт и на оплату электроэнергии.

Также Зюков сообщил, что уже восстановлена часть железнодорожного сообщения для вывоза угля из Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, есть варианты доставки угля к ближайшим железнодорожным станциям автотранспортом.

«Часть железных дорог уже восстановлена … остается узким местом Дебальцево, где идут активные боевые действия, там сходятся ветки с Луганской и Донецкой областей», - сказал Зюков.

Кроме этого, по словам замминистра, разрабатывалась схема поставок угля из зоны АТО на тепловые станции транзитом через Ростовскую область, Россия не согласилась на это.

«Официально Россия не дала разрешение. Были планы проехать ж/д транспортом, транзитом через Россию, Ростовскую область и заходом в Украину. Сегодня эта схема, к сожалению, не работает», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.