Украина сократила производство стали на 15%

В Украине в январе-октябре, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем-октябрем 2013 года на 15% - до 23,415млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также сократилось на 15% - до 20,528 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,398 млн тонн.

Читайте такжеСША через 15 лет снова вводят пошлины на сталь из РоссииОбъем производства кокса в январе-октябре уменьшился на 18% - до 12,047 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше к 2012 году; 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).