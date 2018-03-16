Метпредприятия Украины сократили потребление газа почти на 13%
16:17, 16 марта 2018Промышленность
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За два месяца 2018 года потребление газа составило порядка 340 миллионов кубов – на 2% больше аналогичного периода 2017 года.
Иллюстрация REUTERS
Металлургические предприятия Украины в феврале сократили потребление природного газа по сравнению с январем 2018 года на 12,5% – до 160 миллионов кубометров.
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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".
За два месяца 2018 года потребление газа составило порядка 340 миллионов кубометров – на 2% больше аналогичного периода 2017 года.
Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-феврале увеличилось на 9% относительно двух месяцев 2017 года – до 2 миллиардов кВт/ч.
Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление газа на 3% – до 1,8 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии в 2017 году составило 11,5 миллиарда кВт/ч – на 11% меньше, чем в 2016 году.
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