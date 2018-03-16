Стоимость ОПЗ в 2016 году специально завысили для недопущения приватизации - Гройсман

По словам премьера, международные партнеры и эксперты утверждали, что завод не может стоить 500 млн долларов.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что при проведении приватизации в 2016 году стоимость 99,6-процентного пакета акций Одесского припортового завода (ОПЗ) была искусственно завышена, чтобы сорвать продажу предприятия, заявил он во время эфира на одной из радиостанций.

«Я считаю, что это было сделано специально, чтобы не допустить его продажу. А он не нужен сегодня государственному управлению, он нужен экономике Украины, но он должен быть частью глобального мира», - сказал премьер.

Читайте такжеОПЗ за прошлый год получил почти 1,5 миллиарда убыткаПо его словам, в начале его работы в должности премьера к нему обратился в то время руководитель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, сказав, что ОПЗ готов к приватизации и его цена составляет минимум 500 млн долларов. Однако международные партнеры и эксперты, с которыми он встречался, утверждали, что завод не может стоить 500 млн долларов, его стартовая цена при продаже должна быть меньше.

Гройсман отметил, что вел переговоры с Фондом госимущества, но его представители сказали, что не могут допустить продажу ОПЗ ниже озвученной суммы, причем подтверждали это юридической экспертизой.

«Это была просто чушь, но тогда я еще не знал, думал, возможно, рынок так отреагирует. В конце концов, международные эксперты были правы, никто даже не заявился по такой цене», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. При этом Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Сегодня Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. Среди прочих там есть и «Одесский припортовый завод».

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.