В США начались летные испытания крупнейшего в мире авиадвигателя

На февраль 2019 года намечен первый полет лайнера Boeing 777X с новыми двигателями. Он состоится вскоре после завершения сертификации новой силовой установки.

Американская компания GE Aviation приступила к летным испытаниям перспективного турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X, крупнейшей в мире авиационной силовой установки.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Defense Aerospace, во время первого полета новый двигатель был установлен на летающую лабораторию на базе Boeing 747. Испытания, признанные успешными, состоялись на аэродроме в Викторвилле в Калифорнии. В воздухе двигатель отработал четыре часа.

Читайте такжеAirbus испытал свой крупнейший двухдвигательный самолет A350-1000 (фото, видео)

По мере разработки авиационные двигатели проходят серию различных испытаний, которые сначала проводятся на специальных стендах на земле, а затем уже на летающих лабораториях в воздухе. Такие испытания позволяют оценить реальные характеристики силовых установок, а также проверить работу всех систем авиадвигателя в различных условиях. Летные испытания, например, позволяют проверить работу двигателя в условиях динамических нагрузок, меняющейся интенсивности набегающего воздушного потока, температуры воздуха и сотен других условий.

Разработка GE9X ведется GE Aviation с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 метра, а диаметр его воздухозаборника - 4,5 метра. Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20 сантиметров меньше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать тягу до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности - 10:1. Этот показатель позволяет двигателю поддерживать высокую мощность, потребляя существенно меньше топлива по сравнению с другими двигателями.

Новый двигатель будет устанавливаться на пассажирские лайнеры Boeing 777X, самые большие в мире двухдвигательные пассажирские самолеты. Длина лайнеров в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла - 71,8 метра. Самолет получит складное крыло, благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла B777X составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров.

Видео: GE Aviation

К настоящему времени двигатель GE9X прошел несколько этапов испытаний, а с мая прошлого года участвует в сертификационных проверках. В начале февраля стало известно, что во время испытаний в силовой установке был обнаружен конструкторский просчет. Выяснилось, что плечи рычагов, приводящих поворотные лопатки статора, который расположен за лопатками 11-ступенчатого компрессора GE9X и отвечает за сглаживание и направление воздушного потока, испытывают во время работы двигателя нагрузки, превосходящие расчетные. Потенциально это может приводить к поломкам.

В компании заявили, что этот просчет является легко устранимым и не требует переработки всей конструкции двигателя. Для решения возникшей проблемы достаточно лишь изготовить новые рычаги измененной конструкции. Был ли допущен к летным испытаниям двигатель со старыми рычагами или эти элементы силовой установки были доработаны, пока неизвестно. Ранее утверждалось, что обнаруженный недочет не является критическим, и двигатель может быть допущен к начальным летным испытаниям со старой версией рычагов лопаток статора.

Согласно действующим планам, летные испытания GE9X будут проводиться до конца 2018 года. На февраль 2019 года намечен первый полет лайнера Boeing 777X с новыми двигателями. Он состоится вскоре после завершения сертификации новой силовой установки.