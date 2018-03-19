Харьковский тракторный завод Ярославского по итогам 2017 года вышел на прибыль

После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено в кратчайшие сроки, и уже в феврале 2017 года с конвейера сошел первый трактор, а к концу года было выпущено 794 единиц техники.

Харьковский тракторный завод, возобновивший свою деятельность после длительного простоя, завершил 2017 год с прибылью в 48,8 млн грн (против убытка в 667 млн грн по итогам 2016 года). Как сообщило руководство ХТЗ, благодаря приходу нового инвестора в лице группы DCH Александра Ярославского предприятие работает стабильно и развивается в плановом темпе.

«После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено в кратчайшие сроки. Уже в феврале 2017 с конвейера сошел первый трактор, а к концу года было выпущено 794 единиц техники», - сообщают на заводе. Продукция предприятия реализуется как в Украине, так и за рубежом: в Молдове, Казахстане, Армении, Болгарии, Польше, Новой Зеландии, Беларуси и пр. Поиск новых рынков сбыта продолжается.

Как отмечают на заводе, ключевым мероприятием 2018-2019 гг. должны стать обновление парка оборудования и модернизация производственных помещений. Инвестор – Александр Ярославский - выделил на это более 300 млн грн. При этом генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль отмечает, что в текущем году заво ставит во главу угла совершенствование выпускаемых изделий в соответствии с предпочтениями потребителей.

«Объем производства варьируется от 80 до 150 тракторов в месяц. Пиковая мощность ХТЗ позволяет выпускать до 180 машин в месяц. В 2018 году завод планирует выпустить более 800 тракторов. В настоящее время предприятие уже сформировало портфель заказов, подразумевающий реализацию около 300 тракторов на внутреннем и более 500 тракторов на внешнем рынках», - подчеркивает руководство завода.

Предприятие участвует в реализации госпрограммы, в рамках которой отечественному сельхозпредприятию с февраля 2018 года будет компенсироваться от 25 до 40% стоимости тракторов производства ХТЗ. Ранее компенсация составляла 20%, по этой программе во втором полугодии 2017 года завод реализовал 87 тракторов на общую сумму 127,7 млн.грн.

Как сообщалось ранее, крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено Александром Ярославским в 2016 году. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря активности и инвестициям бизнесмена предприятие смогло возобновить работу. После машиностроительного гиганта бенефициар группы DCH приобрел еще целый ряд промышленных активов. Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по харьковскому региону превысила $1 млрд (в т.ч. $300 млн в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.