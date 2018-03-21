"Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности на 10%

С 1 апреля максимальные цены вырастут на 7,4% - до 9543,6 гривни.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,8% по сравнению с мартом – до 8 670 гривень с 7 896 гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут повышены на 9,8% – до 9543,6 гривни с 8889,6 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее, на март по сравнению с февралем 2018 года "Нафтогаз" снизил минимальные цены на газ для промпотребителей на 14% – до 7896 гривень за тысячу кубометров и максимальные цены на 12% - до 8889,6 гривни за тысячу кубометров.