Domino's Pizza стремительно развивается в регионах

После открытия 29 пиццерий в Киеве в глобальном офисе уверены, что за Одессой будущее - это прекрасное и перспективное место для развития сети.

Глобальная сеть Domino's Pizza, мировой лидер по продаже пиццы, активно развивается не только в столице, но и в регионах. На прошлой неделе компания провела большое открытие Domino's в Одессе, где представлена ​​уже тремя заведениями, которые были открыты местным франчайзи всего за 3 первых месяца работы.

Торжественное мероприятие кроме владельцев франшизы посетили представители глобального офиса Domino's Pizza из США и топ-менеджемент Domino's Pizza Украина. Как отметил вице-президент Domino's Pizza International, Фред Ланд, в Одессе существует огромный потенциал. После открытия 29 пиццерий в Киеве в глобальном офисе уверены, что за Одессой будущее - это прекрасное и перспективное место для развития сети. Пицца от Domino's это качественный продукт, сделанный вручную и является уникальным для каждого клиента. Это также и преимущества в технологии приготовления и в доставке.

«Мы поражены стартом работы Domino's Pizza в Одессе и продажами с первых дней. Местные франчайзи имеют амбициозные планы по развитию сети - до конца года будет открыто 7 пиццерий в городе и мы гарантируем эффективную поддержку центрального офиса и привлечение наших сотрудников для помощи в работе партнеров в регионе», - отметил генеральный директор Domino's Pizza в Украине, Андрей Романенко.

Следующим городом, в котором откроется Domino's Pizza станет Львов. В компании отметили, что сейчас проходит процесс обучения локальных партнеров, набор сотрудников в львовскую команду и поиск помещений для будущих пиццерий. Domino's в мире известны эффективной и прибыльной для партнеров системе франчайзинга, которая стала одним из факторов быстрого роста и становления сети в статусе мирового лидера по продажам пиццы.

Для обеспечения темпов развития компания использует передовые технологические инновации в работе, как доказательство этому, доходность акций Domino's на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила таких гигантов как Google, Apple, Amazon, Tesla и Netflix.

Ознакомиться с более подробной информацией о компании и подать заявку на франчайзинг можно на сайте biz.dominos.ua, который разработан для бизнес-партнеров и франчайзи.

По словам Андрея Романенко, приоритетными городами для дальнейшего развития Domino's Pizza является Харьков, Днепр, Чернигов, Житомир, Черкассы и города Киевской области.

Информационная справка

Domino'sPizza - международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году и насчитывает более 15 000 заведений в 90 странах мира с общим числом сотрудников более 300 000. В Украине компания работает с 2010 года и на сегодняшний день является лидером в Киеве. За 7 лет деятельности Domino'sPizza в Украине было открыто 33 заведения сети в Киеве, Одессе, Броварах, продано более 8 миллионов пицц и сделано более 4 миллионов доставок. Ключевыми преимуществами сети являются высокие международные стандарты качества, уютные заведения и доставка еды в течении 30 минут. В мире бренд является абсолютным лидером по продажам пиццы.