В Донецкой области в октябре угледобыча упала на 64%

В Донецкой области в октябре 2014 г. угледобыча упала 64,4% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на департамент развития базовых отраслей промышленности ОГА.

Согласно сообщению, в октябре шахтами области добыто 1 млн 134,1 тыс. тонн угля, что на 64,4% меньше соответствующего периода 2013 года, но на 16,6% больше, чем за сентябрь текущего года.

При этом в профильном департаменте уточнили, что за предыдущий месяц государственными предприятиями добыто 521,8 тыс. тонн угля, что на 164,6 тыс. тонн (на 46,1%) больше, чем в сентябре.

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При этом из-за нестабильной ситуации в городах области, вызванной действиями так называемой самопровозглашенной «Донецкой народной республики», не работали шахты государственных предприятий «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь» и предприятия негосударственной формы собственности «ДТЭК «Шахта «Комсомолец Донбасса», «ОП «Шахта «Ждановская».

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Не производили работы по добыче угля также четыре шахты донецкого госпредприятия «ДУЭК» (кроме шахт «Южнодонбасская № 3», им. А. А. Скочинского и им. Челюскинцев), 5 шахт ГП «Макеевуголь» (кроме шахт «Холодная балка», им. С. М. Кирова и «Северная»), 2 шахты ГП «Дзержинскуголь» (кроме шахт им. Ф. Э. Дзержинского, «Северная»), 2 шахты ГП «Торезантрацит» (кроме шахты им. Л. И. Лутугина) , шахта «Иловайская» ГП «Шахтерскантрацит», шахта № 22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс».

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