Рост промпроизводства в Украине замедлился до 1,9%

18:25, 22 марта 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, рост промпроизводства замедлился по сравнению с показателем в январе 2018 года в годовом выражении на уровне 3,6%.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в феврале в годовом выражении составил 2%.

По сравнению предыдущим месяцем – январем 2017 года - промпроизводство в феврале упало на 3,5% без сезонной корректировки, или на 2% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в феврале в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (43,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (19,3%).

Наибольшее падение в годовом выражении - в производстве электрооборудования (16,2%), пищевой промышленности (4,6%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в январе 2018 года в годовом выражении без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 3,6%, с учетом корректировки - на 2,9%.

Спад промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.

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