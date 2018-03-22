США пока не будут вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС

США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с рядом стран и Евросоюзом до конца апреля.

США пока не будут вводить пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза и ряда других стран-партнеров.

Об этом рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает Reuters.

"Идея в том, что президент решил, учитывая определенные критерии, исключить определенные страны", - сказал чиновник во время слушания в Сенате.

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"Есть страны, с которыми мы ведем переговоры, и возникли очевидные вопросы с точки зрения бизнеса, как это работает. Поэтому он решил поставить на паузу введение тарифов для этих стран. У нас есть две страны NAFTA (Канада и Мексика), у нас есть Европа, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея", - добавил Лайтхайзер.

Лайтхайзер уточнил, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными странами и ЕС до конца апреля, пишет Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики. Вводятся пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней, уточнил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов "мертва", что говорит о необходимости перемен.

Спустя несколько дней после скандальных слов президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил об угрозе мировой торговой войны.