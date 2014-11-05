Китай закрыл $150 млн проект по строительству автозавода в России

Китайский автоконцерн Lifan Motors окончательно заявил о пересмотре планов по строительству своих заводов за рубежом. Компания сообщила о сворачивании проекта по строительству собственного предприятия в Калужской области, сообщает «AUTO-Consulting».

Решение приняло руководство Lifan Motors совместно с калужским губернатором. Представители РФ и Китая пришли к выводу, что завод будет убыточным.

Напомним, о строительстве завода китайской автомобильной компании Lifan Motors в России было объявлено в 2013 году.

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Согласно проекту, в Калужской области должны были производить несколько десятков тысяч автомобилей. Объем необходимых инвестиций экономисты оценили в $150 миллионов.

В настоящий момент предназначенные для реализации в РФ автомобили Lifan собирают на заводе Derways в Карачаево-Черкесской республике.

Это довольно тревожный звонок для инвесторов российского автопрома, ведь раньше все инвесторы были убеждены в необходимости присутствия на рынке РФ.