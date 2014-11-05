ФГИУ не заинтересован в восстановлении платежеспособности «Сумыхимпрома» - эксперт

Негативная реакция Фонда государственного имущества на предложение создать Межведомственную рабочую группу по восстановлению платежеспособности ПАО «Сумыхимпром» может свидетельствовать о нежелании Фонда способствовать выведению из состояния банкротства стратегического предприятия титановой отрасли Украины, почти 100% акций которого находятся в собственности государства.

Такую точку зрения высказал член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Александр Щербань.

По его мнению, на это указывают мотивы отказа ФГИ. С точки зрения Фонда, нецелесообразность создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром» связана с тем, что Фонд ждет от Минюста подготовки выводов о наличии признаков доведения «Сумыхимпром» до банкротства и проверки законности действий распорядителя имущества Романа Марченко, а также с тем, что ФГИ обратился в Генпрокуратуру с просьбой обратиться в Госфининспекцию для проведения ею проверки финансово-хозяйственной деятельности «Сумыхимпром».

«Полученное от ФГИ письмо является в лучшем случае бюрократической отпиской. «Сумыхимпром» находится на грани ликвидации. Причина такой ситуации в том, что полностью подконтрольные Фирташу и Левочкину комитет кредиторов «Сумыхимпром», управляющий санацией И.Лазакович и распорядитель имущества Р.Марченко практически два года затягивали подготовку плана санации, который должен составляться в течение нескольких месяцев. Среди кредиторов «Сумыхимпром» государственные органы и предприятия, такие как, например, Государственная фискальная служба, ДК «Газ Украины», Укрэксимбанк и другие. Однако при формировании комитета кредиторов в него не вошел ни один представитель государства, так как у представителей госструктур не было единой согласованной позиции. Нет ее и на данный момент. В своем обращении мы приводили конкретные факты, когда позиция государства при рассмотрении дела о банкротстве «Сумыхимпром» не была согласованной и представители разных госструктур противоречили друг другу в своих требованиях или просто занимали пассивную позицию там, где следовало поддержать требования коллег. На фоне этой и другой информации, свидетельствующей о возможности ликвидации уникального государственного предприятия , ФГИ считает, что вместо создания органа, который будет координировать действия представителей государства по выведению гиганта отечественной титановой промышленности из состояния неплатежеспособности, нужно ожидать «подготовки выводов» и «просить обратиться провести проверку». Такая позиция руководства ФГИ может свидетельствовать о том, что Фонд отстаивает не интересы государства, а идет на поводу у группы лиц, заинтересованных в ликвидации «Сумыхимпром» как юридического лица через судебные процедуры и последующем завладении имуществом предприятия», - полагает А.Щербань.

Напомним, 10 октября Общественная рабочая группа по решению проблем титановой отрасли Украины обратилась в Кабинет министров с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпром». Необходимость создания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления платежеспособности «Сумыхимпром» обусловлена тем, что ситуация с банкротством предприятия, почти 100% акций которого находятся в госсобственности, не контролируется государством, а отдельные действия, предпринимаемые госорганами, не системны и не эффективны. Государство не имеет влияния на принятие решений комитетом кредиторов «Сумыхимпром», который сформирован из компаний, подконтрольных Д.Фирташу и С.Левочкину.

13 октября Секретариат Кабмина передал это обращение в ФГИ, как орган, реализующий государственную политику в сфере управлению государственной собственностью, для принятия Фондом решения о целесообразности создания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности ПАО «Сумыхимпром».

28 октября ФГИ (в ответе за подписью замглавы Фонда Ю.Никитина) заявил о нецелесообразности создания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления платежеспособности «Сумыхимпром».