Глава "Укроборонпрома" уволил попавшегося на взятке директора харьковского завода

Федор Петров был задержан 25 марта при попытке передачи взятки за закрытие уголовного производства против него.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин уволил директора государственного предприятия «Харьковский завод транспортного оборудования» Федора Петрова за несоблюдение условий контракта, сообщает пресс-служба концерна.

В сообщении указано, что «Укроборонпром» в начале прошлого года обратился в Военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности предприятия, возглавляемого Петровым. В правоохранительные органы были переданы материалы относительно безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия.

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«На основе переданной концерном информации Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна», - сказано в сообщении.

Как отмечается, Петров предложил прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. грн для закрытия уголовного производства. Именно при попытке передачи взятки 25 марта Петров был задержан сотрудниками Военной прокуратуры Южного региона Украины и Службы безопасности Украины, отметили в «Укроборонпроме».

Как сообщал УНИАН, Федор Петров с июля 2015 по октябрь 2016 года возглавлял государственное предприятие «Судостроительный завод имени 61 коммунара» (ныне – ГП «Николаевский судостроительный завод»), который также входит в состав «Укроборонпрома».

Справка УНИАН.Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.