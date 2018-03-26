Электроэнергия для промышленности подорожала в основном из-за формулы "Роттердам+" - эксперт

По словам Геруса, увеличение стоимости электроэнергии для промышленности приведет к росту цен на бытовые товары и тарифов на холодную воду.

Основной причиной повышения стоимости электроэнергии для промышленных потребителей во втором квартале 2018 года, согласно решениям Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, стало применение формулы ценообразования на уголь в цене на электроэнергию от тепловой генерации, известной как "Роттердам+".

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Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал эксперт в сфере энергетики, глава "Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг" Андрей Герус.

"Основной причиной повышения стала формула "Роттердам+". В марте тариф тепловой генерации уже 1,96 гривни/кВт-ч (цена по которой ТЭС продают электроэнергию в оптовый рынок – УНИАН), что на 128% больше, чем в январе 2015 года, когда Д. Вовк пришел в НКРЭКУ и начал деолигархизацию и демонполизацию энергетики", - написал эксперт.

По его словам, рост тарифов для промышленности приведет к росту цен на бытовые товары.

"Ждите нового повышения цен в магазинах, стоимости проезда в электротранспорте и роста тарифов на холодную воду. Экономику не обманешь", - написал он.

Герус также считает, что рост тарифов для промышленности еще больше увеличивает проблему перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, а повышение тарифов для населения (пять этапов которого были пройдены для преодоления субсидирования) "пошло коту под хвост".

"Перекрестное субсидирование не ликвидировано, качество услуг лучше не стало, энергетика эффективней не стала", - заявил эксперт.

Это решение, считает эксперт, было принято в пользу компаний-операторов ТЭС (включая холдинг ДТЭК Рината Ахметова) и "Укргидроэнерго".

"И те, и те итак перекачаны деньгами. Никаких положительных изменений в нашей энергетике не произойдет, а через несколько месяцев вы непременно и гарантированно услышите новые рассказы о необходимости нового повышения тарифов", - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) на второй квартал 2018 года по сравнению со ставками тарифов, которые действуют в марте, на 2,1-9,1%.

Справка УНИАН. Формула "Роттердам+" была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.