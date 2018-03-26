Украина опустилась на 12-е место в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 1,9 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года увеличили производство стали на 11,2% - до 1,9 миллиона тонн, опустившись при этом с 10-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-февраля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,9% - до 4 миллионов тонн, заняв при этом также 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в феврале лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 64,93 миллиона тонн (рост на 5,9% к февралю 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (8,434 миллиона тонн, +3,4%), Япония (8,296 миллиона тонн, -0,5%), США (6,446 миллиона тонн, +0,4%), Южная Корея (5,415 миллиона тонн, -2,1%), Россия (5,15 миллиона тонн, -5,7%), Германия (3,34 миллиона тонн, -3,2%), Турция (2,998 миллиона тонн, +8,7%), Бразилия (2,714 миллиона тонн, +5,5%).

В целом в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 3,5% - до 131,791 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-февраль позиции лидера продолжает удерживать Китай - 136,817 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,9%).

Далее следуют: Индия (17,462 миллиона тонн, +2,9%), Япония (17,321 миллиона тонн, -0,1%), США (13,337 миллиона тонн, -0,5%), Южная Корея (11,709 миллиона тонн, +1,9%), Россия (10,85 миллиона тонн, -4,8%), Германия (7,04 миллиона тонн, -0,8%), Турция (6,172 миллиона тонн, +8,1%), Бразилия (5,58 миллиона тонн, +3,3%).

За 2 месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4% - до 276,652 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.