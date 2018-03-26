В расследовании МЭРТ по серной кислоте увидели заказной характер

Директор «Химекс» заявил, что запрет на импорт серной кислоты приведет к монополизации этого рынка в Украине.

Расследование, которое проводит Министерство экономического развития и торговли Украины в отношении импорта серной кислоты, скорее всего, носит заказной характер в пользу отдельных производителей этого сырья.

Такое мнение в комментарии Бизнес-порталу UAprom высказал Петр Жигулин, директор компании «Химекс», занимающегося импортом серной кислоты в Украину по итогам слушаниям этого вопроса в Министерстве экономического развития и торговли.

«Все сводится к заказному расследованию, хотя об этом никто прямо не говорит. После февральских дебатов в МЭРТе у меня сложилось впечатление, что Минэкономразвития не ожидало такого отпора со стороны не только поставщиков кислоты, то есть белорусов, но и потребителей кислоты в Украине, предприятий металлургической отрасли страны», - сказал он.

По его словам, резонанс от этого расследования оказался широким.

«На дебатах звучали разумные аргументы против введения любых ограничений, а тем более запрета. Если это произойдет, это будет абсурд, это грозит остановкой предприятий», - отметил Жигулин.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и «Сумыхимпром», занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ жалобой на импорт данного сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли, без каких-либо предварительных исследований, открыли специальное расследование.

Директор «Химекс» также считает, что запрет на импорт кислоты приведет к монополизации этого рынка в Украине.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня в Украине ограничено количество цистерн, на которых можно перевозить серную кислоту. «Сумыхимпром» и «Заря» вообще не имеют ни одной цистерны, ВостГОК имеет их в ограниченном количестве. Дефицит этого парка в Украине традиционно покрывался за счет импорта», - констатировал Жигулин.