Шахты на оккупированной территории получили почти три миллиарда из госбюджета - Найем

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты Мустафа Найем в Facebook.

"На сегодняшний день удалось выяснить, что в течение II и III кварталов 2014 года предприятиям только угольной промышленности в зоне ЛНР и ДНР было перечислено 2 832 166 500 грн. Напомню, все это время мы де-факто находились в состояние войны с этими территориями, не контролировали фискальные органы, государственные администрации и не имели доступа ни к одному из нижеуказанных предприятий", - пишет бывший журналист.

Читайте такжеОккупированные районы Донбасса нуждаются в миллиарде кубометров газаНайем пообещал выяснить в Раде, "как эти деньги учитывались, кто их принимал, куда они на самом деле ушли и какая часть осела в карманах мирных и не совсем "шахтеров" по обе стороны баррикад".

Также он напомнил, что этих средств хватило бы для выплаты зарплат 450 народным депутатам в течение 80 (!) лет.