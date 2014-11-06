В Украине производство автотранспорта в этом году упало на 28%

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период уменьшилось на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 25,3 тыс. штук, а коммерческих - на 0,7%, до 1,6 тыс. единицы. Производство автобусов за отчетный период упало на 59,7% - до 716 штук.

В октябре производство легковых автомобилей упало по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 76,7% - до 1,1 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей увеличилось на 12,9% - до 245 единиц, а производство автобусов сократилось на 63,9% - до 88 единиц.

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По данным «Укравтопрома», лидирующую позицию по итогам 10 месяцев в легковом сегменте украинского автопрома занимает Запорожский автомобилестроительный завод, который уменьшил производство легковушек по сравнению с январем-октябрем 2013 года на 15,2% - до 12,6 тыс. авто.

Лидером по производству коммерческих автомобилей за 10 месяцев текущего года стал кременчугский «АвтоКрАЗ», который произвел 1,1 тыс. авто, что на 53,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автобусов в январе-октябре выпустил завод «Черкасский автобус» – 299 штук, что превосходит результат января-октября 2013 года на 15,4%.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина в августе снизила производство легковых автомобилей почти в 30 раз.

Также сообщалось, что производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с 2012 годом на 33,9% - до 50,449 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).