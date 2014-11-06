В Минэнергоугля говорят, что последний раз выделяли деньги на поддержку шахт в зоне АТО в августе

«В последний раз деньги из государственного бюджета на господдержку того угля выделялись в августе, но оплачивался уголь июля. Потому что у нас система оплаты на месяц позже. То есть, мы в августе платим за июль. Больше бюджетные деньги не выделялись для оплаты каких-либо там террористов или предприятий. Мало того, такое предприятие, как «Луганскуголь», которое грузило и в июне, и в июле уголь на электростанции, до сих пор осталось без оплаченной заработной платы в 159 млн грн», - сказал Зюков.

По его словам, дотации из госбюджета выделяются тогда, когда осуществляется отгрузка угля для нужд украинских теплоэлектростанций.

«Мы последний раз из шахт, находящихся в зоне АТО, включая июль месяц, выгружали уголь на территорию Украины для нужд украинской теплоэнергетики. Этот уголь поступал на электростанции, которые находятся на территории Украины, такие, как Трипольская, Змиевская, Ладыжинская ТЭС и т.д», - сказал замминистра.

Как отметил Зюков, все бюджетные средства выделяются исключительно для выплат заработных плат шахтерам, которых в зоне АТО находится около 165 тысяч.

«Все бюджетные деньги шли только на зарплату. Ни на оборудование, ни на какие другие нужды. Только на зарплату, до копейки. Это поддержка на себестоимость, то есть компенсация разницы убытков по каждой тонне, по каждому предприятию», - подчеркнул замминистра энергетики.

«Это провокации… якобы министерство платило деньги террористам. Ни копейки не платили, пусть проверяют любые органы. Ни тонны угля не покупали у террористов. А то, что нужно покупать у государственных шахт для государственной энергетики – это 100% процентов необходимо», - добавил Зюков.

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По его мнению, кроме выплат зарплат шахтерам необходимо наладить схему, которая бы позволяла поставлять необходимое оборудование для поддержания работоспособного состояния шахт в зоне АТО.

«Такая схема должна работать: счет на территории Украины, контроль с нашей стороны. Уголь пришел сюда, мы проверили его качество на станции. Наперед никто никому ни копейки. Зарплата на карточки, пенсионные отчисления на Пенсионный фонд здесь в Украине, за электричество заплатили здесь в Украине. Материалы, если нужны на воспроизводства, поставили отсюда, не деньгами, а товаром, чтобы здесь оставить все налоги. Другого ничего со стороны государства в сторону этих занятых территорий не будет», - подытожил Зюков.

Справка УНИАН. Украина с осени 2014 года, впервые за длительный период, начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.