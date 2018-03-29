"Нафтогаз" поднял цены на газ для бюджетников и промышленности

13:30, 29 марта 2018
Промышленность
821
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМетпредприятия Украины сократили потребление газа почти на 13%

Об этом свидетельствует информация компании.

Так, цены на газ для данной категории потребителей повышается на 654 гривни - до 9 476 гривень за 1 тысячу кубометров в сравнении с мартом (8 822 гривни за 1 тысячу кубометров).

С марта этого года "Нафтогаз" начал предлагать газ промпотребителям на условиях передачи в ПХГ "Укртрансгаза".

Напомним, что ранее "Нафтогаз" решил с апреля увеличить цену на газ для промышленных потребителей до 8,67 тысячи за 1 тысячу кубометров –  на 9,8%, или на 774 гривни в сравнении с февралем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газ для промышленности#газ для населения