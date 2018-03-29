"Нафтогаз" поднял цены на газ для бюджетников и промышленности

"Нафтогаз Украины" повысил на апрель цены на газ для промпотребителей и бюджетных учреждений на 7,4%.

Государственный "Нафтогаз Украины" повысил на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и финансируемых из государственного бюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища (ПХГ) "Укртрансгаз" на 7,4%.

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Об этом свидетельствует информация компании.

Так, цены на газ для данной категории потребителей повышается на 654 гривни - до 9 476 гривень за 1 тысячу кубометров в сравнении с мартом (8 822 гривни за 1 тысячу кубометров).

С марта этого года "Нафтогаз" начал предлагать газ промпотребителям на условиях передачи в ПХГ "Укртрансгаза".

Напомним, что ранее "Нафтогаз" решил с апреля увеличить цену на газ для промышленных потребителей до 8,67 тысячи за 1 тысячу кубометров – на 9,8%, или на 774 гривни в сравнении с февралем.