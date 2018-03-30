Украина рискует потерять высокотехнологичные отрасли промышленности без господдержки – Кинах

По словам главы "Украинского союза промышленников и предпринимателей", несколько отраслей промышленности сегодня проходят точку невозврата, после чего могут полностью исчезнуть.

Украина в ближайшее время может потерять несколько высокотехнологических отраслей промышленности в связи с отсутствием поддержки со стороны государства.

Об этом сказал президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП) Анатолий Кинах журналистам на брифинге.

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"По некоторым отраслям мы проходим, как говорят, точку невозврата. Запас времени и прочности в высокотехнологических отраслях экономики Украины, которые еще способны производить новую научно-техническую продукцию с высокой добавленной стоимостью, очень мал", - сказал он.

По словам Кинаха, в первую очередь это касается отраслей станкостроения и электроники.

"Тут такие потери, что для исправления положения нужна мощная работа не одного поколения", - сказал он.

При этом глава УСПП отметил, что большой риск пройти точку невозврата имеют также отрасли кораблестроения и судостроения. Он подчеркнул, что эти отрасли экономики требуют целевых методов государственной поддержки, государственно-частного партнерства, специальных методов налогообложения, таможенных процедур, однако на сегодня все эти составные поддержки отсутствуют.

Угрожающим назвал Кинах и состояние дел в ракетно-космической отрасли, которая, по его словам, после начала российской военной агрессии потеряла около 80% своих заказов.

Глава УСПП указал и на существенные проблемы в отрасли транспортного машиностроения.

Кинах отметил, что процесс деиндустриализации наблюдался на протяжении всех лет независимости Украины, но в последние годы темпы просто ужасающие. Поэтому государство для исправления ситуации должно в сжатые сроки возобновить эффективную систему управления в промышленном секторе, разработать и утвердить четкие целевые программы.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей в конце прошлого года представил программу "Платформа экономического патриотизма", которая является комплексом мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.