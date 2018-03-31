Суд признал неправомерными действия прокуратуры в отношении ДМЗ

Согласно решению Апелляционного суда у прокуратуры есть 72 часа для устранения нарушений.

30 марта в Апелляционном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание о неправомерности наложения ареста на имущество Днепровского металлургического завода. По его итогам все материалы по делу, фактически блокирующему работу предприятия, были возвращены в прокуратуру для устранения нарушений.

«Для легендарной «Петровки» это частичная победа. Будет ли поставлена окончательная точка в этом спорном деле - теперь зависит от прокуратуры. Отмечу, что последствия такого беззакония могут быть непрогнозируемо тяжелыми для крупного градообразующего предприятия, в том числе до остановки беспрерывного производственного цикла», - заявляют юристы завода.

Напомним, что апелляция, которую рассматривали вчера, была подана на постановление судьи Ленинского районного суда о наложении ареста на железнодорожные путепроводы и виадук, находящиеся на балансе ДМЗ. Летом прошлого года предприятие заказало обследование вышеупомянутых объектов. По его результатам были даны рекомендации, в соответствии с которыми завод проводит плановую реконструкцию. Однако выводы указанного рекомендательного мониторинга были использованы для открытия уголовного дела по ч.1 ст. 275 УК Украины. В начале марта по представлению прокурора Ленинский районный суд с многочисленными нарушениями - по сути и по процессуальным моментам - наложил арест на имущество ДМЗ. Причем решение суда по дате совпало с официальным объявлением о продаже завода и проведением процедуры представления нового инвестора в лице известной своими промышленными активами группы DCH.

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«Между экспертизой и открытием уголовного дела, ссылающегося на эту экспертизу, прошло почти полгода. Конечно, за этот период по внутреннему графику ДМЗ на путепроводе был осуществлен целый ряд мероприятий», - говорится в апелляции.

Кроме того, юристами предприятия был выявлен еще один вопиющий факт: арест наложили раньше обыска и прочих необходимых предварительных действий. Шестого марта судья Ленинского суда вынесла два решения по одному и тому же уголовному производству. Первое – непосредственно об аресте, а второе – это разрешение на проведение обыска с целью фиксации сведений про обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

«Это нонсенс. Учитывая, что сами обыски прошли только 13-го марта, наложение ареста 6-го марта не было подкреплено документальными подтверждениями необходимости его наложения», - акцентируют юристы завода.

Согласно решению Апелляционного суда у прокуратуры есть 72 часа для устранения нарушений.

«Страшно себе представить, что будет, если легендарная «Петровка» будет вынуждена остановить производство. Это и социальная напряженность в регионе, и необратимые нарушения в работе технологического комплекса. Кроме того, это очень плохой сигнал для тех, кто хочет вкладывать средства в развитие отечественной промышленности», - убеждены юристы.