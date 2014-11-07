Без координации действий госорганов «Сумыхимпром» ждет ликвидация - эксперт

Такое мнение высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

«Не берусь судить однозначно: каковы истинные мотивы негативных выводов ФГИ относительно поручения Кабмина, суть которого - определить целесообразность создания Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром», почти 100% акций которого принадлежит государству. Возможно, в Фонде не в полной мере осознают стратегическую значимость этого гиганта титаново-химической промышленности для экономики страны. Не исключено, наоборот, хорошо понимают, но предпочитают действовать в интересах лиц, которые, начиная с 2010 года, проводят политику, результатом которой стало объявление «Сумыхимпром» банкротом. Важнее другое – мнение ФГИ о нецелесообразности создания Межведомственной рабочей группы приближает ликвидацию стратегически важного украинского предприятия. Можно ли говорить, что ФГИ, как орган, реализующий государственную политику в сфере управления государственной собственностью, в полной мере выполняет возложенные на него законом обязанности? Вопрос риторический», - сообщил В.Бутко.

Напомним, как неоднократно сообщала Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, после намеренного доведения «Сумыхимпром» до банкротства, благодаря действиям подконтрольных Д.Фирташу и С.Левочкину управляющего санацией «Сумыхимпром» И.Лазаковича и распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко созданы юридические предпосылки для ликвидации предприятия и оформления перехода прав собственности на его имущество к подконтрольным Д.Фирташу и С.Левочкину компаниям. Действия госорганов, которые должны противостоять этому, отличаются разобщенностью и несогласованностью. Общественная рабочая группа инициировала создание Межведомственной рабочей группы по восстановлению платежеспособности титанового концерна с целью координации действий органов власти, которые должны быть направлены на изменение состава комитета кредиторов «Сумыхимпром», смену руководителя санации и распорядителя имущества предприятия, восстановление его платежеспособности.

«Действия госорганов и предприятий госсобственности, от которых зависит не только восстановление платежеспособности «Сумыхимпром», но даже вообще сохранение этого предприятия, напоминают усилия трех известных персонажей басни Крылова. С соответствующей нулевой эффективностью. Для ориентированных на интересы государства специалистов очевидно, что без координации усилий госорганов, задействованных в процессе восстановления платежеспособности сумского химического гиганта, позитивное для державы решение проблемы невозможно. Именно с этой целью и необходимо создать Межведомственную рабочую группу по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпром». Нет иного пути сохранения «Сумыхимпрома» как крупнейшего отечественного производителя химической продукции» - уверен вице-президент Центра исследований корпоративных отношений В.Бутко.