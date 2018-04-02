Китай надеется, что США отменят введенные пошлины на сталь и алюминий

Минкоммерции Китая в очередной раз отметило, что для КНР и США, являющихся двумя крупнейшими экономиками мира, сотрудничество остается единственным правильным выбором.

Китай надеется, что США как можно раньше аннулируют введенные ранее пошлины на сталь и алюминий, чтобы вернуть взаимную торговлю двух стран в нормальное русло.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Ранее минкоммерции сообщило, что Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

"Мы надеемся, что США в кратчайшие сроки отменят принятые ими меры, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации, это поспособствует возврату торговли соответствующими товарами между США и КНР к нормальному состоянию", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что частичное прекращение выполнения Китаем своих обязательств перед США соответствует законным правам КНР как члена ВТО.

Минкоммерции Китая в очередной раз отметило, что для КНР и США, являющихся двумя крупнейшими экономиками мира, сотрудничество остается единственным правильным выбором, стороны должны урегулировать имеющиеся противоречия путем диалоги и продвигать дальнейшее совместное развитие, а также избегать действий, которые еще сильнее могут навредить их торгово-экономическим отношениям.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Решение вступило в силу 23 марта. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

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В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить данные пошлины, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. Министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США 128 наименований товаров, на которые планировалось ввести пошлины в 15 и 25%, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США. Сообщалось, что министерство намеревалось рассматривать принятие ответных мер до 31 марта.

Власти Китая неоднократно призывали США решить проблему торговых разногласий посредством диалога, однако сторонам не удалось достигнуть договоренности к указанному сроку.

Ранее минкоммерции Китая сообщало, что в 2017 году США экспортировали в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. По подсчетам министерства, экспорт в Китай 120 наименований товаров, в том числе свежих фруктов, сухофруктов, орехов, вина, женьшеня, бесшовных стальных труб, на которые вводятся пошлины 15%, принес США 977 миллионов долларов.

Экспорт второй группы товаров из восьми наименований, в том числе свинины и продуктов из свинины, переработанного алюминия, пошлины на которые составили 25%, принес США 1,992 миллиарда долларов.