Власть неэффективно защищает интересы государства в процессе банкротства «Сумыхимпрома» - эксперт

Член общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины Валерий Мазур заявил, что для предотвращения ликвидации крупнейшего отечественного производителя химической и титановой продукции необходимо создать Межведомственную рабочую группу по восстановлению платежеспособности ПАО «Сумыхимпром».

По его мнению, одной из главных проблем, мешающих выведению «Сумыхимпрома» из состояния неплатежеспособности, является отсутствие согласованности в действиях госорганов, которые участвуют в данном процессе.

«Госорганы, имеющие отношение к банкротству «Сумыхимпрома», либо только изображают деятельность, либо решают исключительно собственные ведомственные задачи, не понимая, какое значение имеет «Сумыхимпром» для государства, и что его необходимо сохранить во чтобы то ни стало» - сообщил Валерий Мазур.

При этом, не стоит сбрасывать со счетов и возможность того, что отдельные представители государства действуют в интересах Д.Фирташа и С.Левочкина, структуры которых контролируют комитет кредиторов «Сумыхимпрома», управляющего санацией и распорядителя имущества предприятия, почти 100% акций которого принадлежат государству.

«Создается впечатление, что органы власти всего лишь имитируют защиту интересов государства в вопросе стремления «Группы DF» правдами и неправдами обанкротить «Сумыхимпром» и забрать его имущество бесплатно в свою собственность», - считает член-корреспондент НАНУ В.Мазур.

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Напомним, 10 октября Общественная рабочая группа по решению проблем титановой отрасли Украины обратилась в Кабмин с предложением о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома». 13 октября Секретариат Кабмина передал это обращение в ФГИ для принятия Фондом решения о создании Межведомственной рабочей группы. Однако, 28 октября ФГИ признал создание Межведомственной рабочей группы нецелесообразным.

Члены общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины считают решения ФГИ, как минимум, ошибочным. А скорее – противоречащим интересам государства.

Процесс восстановления платежеспособности «Сумыхимпрома» может быть эффективным только при наличии единой и согласованной позиции представителей государственных органов, учреждений и предприятий госсектора экономики, участвующих в процедуре банкротства «Сумыхимпрома». Именно с этой целью и предлагается создать Межведомственную рабочую группу по восстановлению платежеспособности «Сумыхимпрома», решения которой будут обязательны к исполнению всеми госорганами, участвующими в процессах санации сумского химического гиганта. Члены общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины намерены добиваться создания Межведомственной рабочей группы.

«К работе Межведомственной рабочей группы обязательно должны быть привлечены промышленники, юристы, экономисты, патриоты Украины, которые руководствуются исключительно государственными интересами», - уверен Член общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Валерий Мазур.