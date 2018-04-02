Минюст создал антирейтинг самых крупных предприятий-должников по выплате зарплаты

Найбільшими в країні боржниками з виплати зарплати є два підприємства «Укроборонпрому».

«Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» и «Николаевский судостроительный завод», входящие в состав госконцерна «Укроборонпром», являются крупнейшими в стране должниками по выплате заработной платы с показателями соответственно 73,7 млн грн и 30,3 млн грн.

Читайте такжеСредняя зарплата в Украине за год выросла до 7828 гривень

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, в рамках стартовавшей сегодня кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, создан антирейтинг самых крупных в стране предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

«Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками», - цитирует пресс-служба заместителя министра юстиции Светлану Глущенко.

Стоит отметить, что в число крупнейших должников по выплате зарплаты попали футбольный клуб «Металлист» (Харьков) с показателем 28,6 млн грн, далее следуют ПАО «Киевсоюзшляхпроект» (17,6 млн грн), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» (15,2 млн грн), ПАО «Азовобщемашмаш» (14,9 млн грн), коммандитное общество «Кастор 17» (12,2 млн грн), ООО «Восток-Руда» (11,6 млн грн), ПАО «Азовэлектросталь» (7,9 млн грн).

Замыкают опубликованный рейтинг государственные предприятия «Мирноградуголь» (6,2 млн грн), «Ривненский автомобильный ремонтный завод» (5,7 млн грн), «Торецкуголь» (бывший «Дзержинскуголь») и «Укртелефильм» (по 4 млн грн).

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.