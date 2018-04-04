Торговая война: Китай объявил о введении очередных пошлин на товары из США

Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

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Об этом сообщает в среду Центральное телевидение Китая, передает Прайм.

Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", - говорится в сообщении телеканала.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. Министерство коммерции КНР и МИД Китая в среду утром выразили решительный протест действиям США.

Напомним, Китай с 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из США.