Украина запускает серийное производство нового вооружения (фото, видео)

На ГАХК «Артем» будут собирать модули для комплексов активной защиты “Заслон” и “Шершень”, а вся электроника будет устанавливаться на производстве “Микротека”.

В Украине начинается серийное производство комплексов активной защиты “Заслон” и “Шершень”, которые будут поставлять в Турцию.

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На данный момент комплексы активной защиты “Заслон” и “Шершень” находятся на заключительной стадии запуска в серийное производство на мощностях ГАХК “Артем”. Там сейчас происходит налаживание технологической линии. Об этом сообщил информационному агентству “Оборонно-промышленный курьер” директор Государственного предприятия “Базовый центр критических технологий “Микротек” Сергей Швыдкой, передает Украинский милитарный портал.

На ГАХК «Артем» будут собирать модули, а вся электроника уже будет устанавливаться на производстве “Микротека”.

Видео: Национальный информационный портал "Тиск"

Как стало известно во время международной выставки “Оружие и безопасность 2017” с турецкой компанией Aselsan был подписан первый экспортный контракт на поставку этих комплексов для Турции. Там они будут устанавливаться на танки М60-А3 Sabra. Первые поставки, по информации директора “Микротека”, должны состояться в конце марта-начале апреля этого года.

В феврале 2018 года Министр обороны Турции сообщил, что на танки национальной армии будут устанавливать активные системы защиты Pulat, представленные компанией Aselsan. Принцип действия этого комплекса активной защиты был идентичен отечественным “Заслон” и “Шершень”, именно поэтому некоторые блоггеры озвучили предположение, что украинская сторона продала лицензию на их производство Турции.