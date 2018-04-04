Правительство создало комиссию по импортозамещению в оборонке

Комиссия будет совещательным органом при правительстве, который занимается импортозамещением.

Кабинет министров Украины создал межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «О создании межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения» было принято без обсуждения на заседании правительства в среду.

Комиссия будет совещательным органом при правительстве, который занимается импортозамещением в ОПК.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному правительством государственному оборонному заказу, в 2018 году приоритетными направлениями должны стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году Украина осуществила практически полное импортозамещение продукции военного назначения из Российской Федерации.