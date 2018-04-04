Кабмин обязал госшахты направлять 70% выручки на погашение зарплатных долгов
Кабинет министров обязал государственные угледобывающие шахты, которые имеют значительные долги по выплате заработной платы шахтерам, направлять 70% выручки от продажи угля на погашение этих долгов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
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«Предлагается принять протокольное решение, которое предусматривает, что до 1 мая все государственные угледобывающие предприятия должны полностью перейти на обслуживание в Государственное казначейство... А также норма, что когда существует задолженность по зарплате, - не менее 70% от всей выручки, которая поступает от продажи угля, должна идти на погашение долгов по зарплате», - представил проект решения министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, реализация этой нормы позволит ликвидировать долги по зарплате перед шахтерами.
Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.
Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.
Сегодня, 4 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман потребовал увольнять руководителей шахт, которые задерживают выплаты по зарплате.
По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 млн грн.