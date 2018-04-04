Кабмин обязал госшахты направлять 70% выручки на погашение зарплатных долгов

По словам министра финансов Данилюка, реализация этой нормы позволит ликвидировать долги по зарплате перед шахтерами.

Кабинет министров обязал государственные угледобывающие шахты, которые имеют значительные долги по выплате заработной платы шахтерам, направлять 70% выручки от продажи угля на погашение этих долгов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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«Предлагается принять протокольное решение, которое предусматривает, что до 1 мая все государственные угледобывающие предприятия должны полностью перейти на обслуживание в Государственное казначейство... А также норма, что когда существует задолженность по зарплате, - не менее 70% от всей выручки, которая поступает от продажи угля, должна идти на погашение долгов по зарплате», - представил проект решения министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, реализация этой нормы позволит ликвидировать долги по зарплате перед шахтерами.

Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

Сегодня, 4 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман потребовал увольнять руководителей шахт, которые задерживают выплаты по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 млн грн.