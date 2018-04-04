Кабмин обязал госшахты направлять 70% выручки на погашение зарплатных долгов

14:15, 04 апреля 2018
Промышленность
66
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Украине создают гиганта, который объединит все госшахты

«Предлагается принять протокольное решение, которое предусматривает, что до 1 мая все государственные угледобывающие предприятия должны полностью перейти на обслуживание в Государственное казначейство... А также норма, что когда существует задолженность по зарплате, - не менее 70% от всей выручки, которая поступает от продажи угля, должна идти на погашение долгов по зарплате», - представил проект решения министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, реализация этой нормы позволит ликвидировать долги по зарплате перед шахтерами.

Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате. 

Сегодня, 4 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман потребовал увольнять руководителей шахт, которые задерживают выплаты по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госшахты#шахтеры#зарплатные долги