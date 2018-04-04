Мексика ввела пошлины на импорт украинских стальных труб

Минэкономики Мексики введение тарифов объяснили "недобросовестной торговой политикой" экспортера.

Министерство экономики Мексики ввело пошлины на импортируемые из Украины бесшовные трубы из углеродистой стали.

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Об этом сообщает Reuters.

Кроме Украины, Мексика также ввела пошлины на трубы из Южной Кореи, Индии и Испании.

Решение пошлинах вступает в силу с 4 апреля.

В минэкономики Мексики введение тарифов объяснили "недобросовестной торговой политикой" экспортеров.

Трубы из Украины будут обложены пошлиной в размере $170,1 за метрическую тонну, из Южной Кореи - в размере $131,2/тонна, Испании - $378,5/тонна и Индии - $206,7/тонна.

По данным Platts, действие пошлин распространяется на трубы диаметром от 2 до 16 дюймов вне зависимости от толщины стенки, покрытия или марки стали.

Решение принято в интересах мексиканской компании Tamsa, по запросу которой в декабре 2016 года в стране было начато антидемпинговое расследование относительно труб из углеродистой стали, поставляемых из выше перечисленных стран.

Ранее Министерство экономики Мексики ввело антидемпинговые пошлины на китайские трубы.