Мексика ввела пошлины на импорт украинских стальных труб

15:09, 04 апреля 2018
Промышленность
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

Кроме Украины, Мексика также ввела пошлины на трубы из Южной Кореи, Индии и Испании.

Решение пошлинах вступает в силу с 4 апреля.

В минэкономики Мексики введение тарифов объяснили "недобросовестной торговой политикой" экспортеров. 

Трубы из Украины будут обложены пошлиной в размере $170,1 за метрическую тонну, из Южной Кореи - в размере $131,2/тонна, Испании - $378,5/тонна и Индии - $206,7/тонна. 

По данным Platts, действие пошлин распространяется на трубы диаметром от 2 до 16 дюймов вне зависимости от толщины стенки, покрытия или марки стали.

Решение принято в интересах мексиканской компании Tamsa, по запросу которой в декабре 2016 года в стране было начато антидемпинговое расследование относительно труб из углеродистой стали, поставляемых из выше перечисленных стран.

Ранее Министерство экономики Мексики ввело антидемпинговые пошлины на китайские трубы.

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